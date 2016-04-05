Жители Салаватского района!

28 июня 2017 г. в Салаватском районе в рамках проекта «Путь к здоровью» состоится обучение лиц пожилого возраста профилактическим и оздоровительным мерам для ежедневного восстановления функциональной активности организма, укрепления индивидуального здоровья, поддержания его на максимальном высоком уровне. «При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

Для слушателей высококвалифицированными специалистами будут прочитаны 6 лекций, проведены 6 круглых столов, 5 мастер-классов по коррекции факторов риска здоровью, правилам здорового питания, профилактике вредных привычек, физической активности для сохранения здоровья, вопросам социальной грамотности; руководитель гранта «Путь к здоровью», заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, доктор медицинских наук, профессор Н. Н. Егорова.

По окончании обучения слушателям будут розданы Памятки «Правила сохранения здоровья. Ваши права гарантированы» и Правила «Использование физической активности для сохранения здоровья».

Приглашаем желающих в Малоязовскую центральную районную больницу (актовый зал) 10.00 часов.