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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. Органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка. От профессионализма сотрудников прокуратуры в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры населения. Уверены, что и в дальнейшем коллектив прокуратуры Салаватского района с честью будет выполнять поставленные задачи, защищая интересы государства и лично каждого жителя нашего района. В день вашего профессионального праздника выражаем признательность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие нашего района, передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры. Желаем счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает сотрудникам прокуратуры жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!
Р. Абдрашитов, председатель Совета;
В. Кильдияров, и.о. главы Администрации
муниципального района Салаватский район РБ.