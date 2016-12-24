Исполнение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов

Прокуратурой Салаватского района во втором полугодии 2016 года проведена проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в деятельности организаций в сфере ЖКХ: ООО «Коммунальщик», ООО «Тепловодоканал», ООО «Акбузат», а также Мурсалимкинского участка слива-налива Уфимской нефтебазы Регионального отделения Башкирия, эксплуатируемого ООО «Башнефть-Розница».

Опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты. Промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. Нарушения названного законодательства могут привести к авариям на производственных объектах, а также к иным тяжелым общественно - опасным последствиям для граждан. По результатам проведенной проверки выявлено 14 нарушений федерального законодательства, внесено 4 представления по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 3 лица, к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ привлечено 3 должностных лица на общую сумму 60 тыс. руб., принесен протест на 1 противоречащий законодательству правовой акт.

Помощник прокурора Салаватского района Р.Т. Аскаров.