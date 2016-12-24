Особенности лишения права управления транспортными средствами

Прокуратура района во втором полугодии 2016 года провела проверку в ОГИБДД и Инспекции Гостехнадзора Салаватского района и установила, что 18 жителей района, были лишены права управления транспортными средствами, но удостоверения трактористов-машинистов не сдали.

В силу п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 если лицо за совершение им административного правонарушения лишено права управления транспортным средством определенного вида, то оно одновременно лишается прав управления и другими транспортными средствами. Прокуратура района обратилась в суд с исками обязать данныхграждан сдать удостоверения. В ходе судебных заседаний 11 граждан сами сдали удостоверения, а остальных суд обязал сдать удостоверения.

Помощник прокурора Салаватского района Р.Т. Аскаров.