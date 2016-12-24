Нарушил закон - плати штраф!

Прокуратурой Салаватского района проведена проверка исполнения лесного законодательства при транспортировке древесины, в ходе которой выявлены нарушения.

Установлено, что в октябре текущего года на дороге регионального значения «Кропачево-Месягутово-Ачит» водитель автомобиля «Камаз», не справившись с управлением, совершил опрокидывание прицепа с березовыми бревнами. Сотрудниками полиции данное ДТП было оформлено. Однако, полный комплекс проверок ими проведен не был, в т.ч. по проверке законности транспортировки древесины. В ходе выезда на место происшествия сотрудниками прокуратуры было установлено, что индивидуальный предприниматель из Дуванского района осуществлял транспортировку древесины без оформленных надлежащим образом документов. В нарушение установленных лесным законодательством требований в сопроводительной документации отсутствовали необходимые сведения, позволяющие установить количество перевозимой древесины и легальность её происхождения. По данному факту прокуратура района возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.