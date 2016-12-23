Это должен знать каждый

В связи с участившимися случаями обращения жителей по вопросам порядка поставка газа прокуратура района разъясняет.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 утверждены Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (далее – Правила). Согласно названных Правил поставщик газа проводит проверку не реже 1 раза в полугодие, а также в случае поступления от абонента соответствующей заявки. Проверка проводится с предварительным уведомлением абонента о дате и времени ее проведения. Уведомление о проведении проверки направляется абоненту любым способом, обеспечивающим его получение не позднее чем за 7 дней до дня проведения проверки и позволяющим достоверно установить его получение абонентом. В проведении проверки могут принимать участие представители государственной жилищной инспекции и специализированной организации, осуществляющей по договору с абонентом техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Лица, участвующие в проведении проверки, обязаны предъявить абоненту (его представителю) служебные удостоверения, а по требованию абонента (его представителя) - также основной документ, удостоверяющий их личность.

Результаты проверки отражаются в акте, в котором указываются следующие сведения:

а) дата и место проведения проверки;

б) сведения об абоненте, у которого проводится проверка;

в) сведения о гражданах, присутствующих при проведении проверки, и реквизиты документов, удостоверяющих их личность;

г) показания приборов учета газа;

д) описание технического состояния пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу;

е) описание нарушений с указанием конкретного пункта договора, который нарушен, а в случае их отсутствия - соответствующая запись.

Акт составляется в 2 экземплярах и подписывается гражданами, присутствовавшими при проведении проверки и оформлении акта, по одному экземпляру для каждой из сторон договора. В случае отказа абонента от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причин отказа. Абонент вправе изложить в акте особое мнение, касающееся результатов проверки, или приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается запись в акте проверки. Второй экземпляр акта проверки вручается абоненту (его представителю), а в случае его отказа принять акт - направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. Таким образом, в случае если Вы видите, что данные условия не выполняются в ходе проверки Вы вправе сделать запись об этом в акте проверки. Данный акт будет являться основным документом, позволяющим восстановить Ваши нарушенные права от возможного произвола со стороны поставщика газа.