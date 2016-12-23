Исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья людей

Прокуратурой Салаватского района в связи с неблагоприятными погодными условиями и участившимися случаями травматизма жителей республики, связанного с несвоевременной уборкой снега и наледи с крыш многоквартирных домов и предприятий, проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. На основании п. 5.11 Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения Салаватский сельсовет Салаватского района, утвержденных постановлением СП Салаватский сельсовет Салаватский район РБ от 24.08.2012 № 33, очистка крыш, карнизов, водосточных труб, путепроводов, мостов от снега и ледяных наростов должна производиться своевременно владельцами зданий и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов и транспорта, с немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, дорожных знаков. Установлено, что организациями, расположенными на территории района не организовывается своевременная уборка крыш от накопившегося снега и наледи. По результатам проверки прокуратурой района внесено 4 представления об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья людей по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. Кроме того, 3 должностных лица привлечены к административной ответственности. Прокуратура предупреждает, что непринятие мер по уборке снега влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.