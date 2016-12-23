Бывший директор школы оштрафован за ненадлежащее ведение трудовой книжки работника

Прокуратура района провела проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на нарушения трудового законодательства в одном из образовательных учреждений района.

В ходе проверки нарушения требований закона подтвердились. Прокуратура установила, что при осуществлении трудовой деятельности работником согласно штатному расписанию в должности заместителя директора по УВР, учителя истории, ИКБ, обществознания, в трудовой книжке было указано, что работник принят на работу, на должность учителя истории и обществознания. Кроме того, трудовая книжка работнику была выдана спустя 7 дней. По данному факту прокуратура в отношении бывшего директора образовательного учреждения возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). По результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 800 тысяч рублей. За несвоевременную выдачу трудовой книжки работнику будет произведена денежная компенсация.