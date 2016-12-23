Прокуратурой пресечена недобросовестная реклама потребительских займов

Прокуратурой Салаватского района в ходе проверки исполнения законодательства о рекламе услуг по предоставлению потребительских займов вскрыты нарушения закона установлено, что ООО МКК «МЕГА-СФЕРА», осуществляющее предоставление потребительских займов, в нарушение закона о рекламе разместило рекламную конструкцию без наименования организации, реклама не содержала всех условий, определяющих полную стоимость займа, в том числе его сумму, срока действия договора и возврата займа.

При этом отсутствие этих условий искажало смысл информации, граждане вводились в заблуждение.

Прокуратурой района по результатам проверки в отношении организации и её руководителя возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе), которые для рассмотрения направлены в УФАС по РБ.

Кроме того, в Дуванский районный суд направлено исковое заявление об обязании ООО МКК «МЕГА-СФЕРА» устранить нарушение законодательства о рекламе.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.