Памятка по регистрации в АИС «Молодежь России»



Автоматизированная информационная система «Молодёжь России» —система учёта молодёжной активности, быстрая регистрация на мероприятия в своем регионе, округе или на всероссийском уровне, возможность участвовать в конкурсах молодежных проектов и получать гранты.



У пользователей системы есть возможность создавать и оформлять собственные портфолио с информацией об участии в общественных мероприятиях, акциях и форумах. Данная система заменит книжки волонтеров, станет электронным учетом волонтерской активности.



Единожды зарегистрировавшись по ссылке:https://ais.fadm.gov.ru/registration

достаточно будет добавляться только на выбранные мероприятия и конкурсы, использовать номер участника (id).



Бесплатное мобильное приложение АИС «Молодежь России» с полноценным функционалом, полностью дублирующим веб-версию системы, было опубликовано в AppStore и Google Play:



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pro

..



https://itunes.apple.com/ru/app/ais-molodez-rossii









И так: скачиваем, регистрируемся, добавляемся в мероприятия, ждем запроса подтверждения, подтверждаем!







Грантовый конкурс Росмолодежи для физических лиц стартует с 3 октября 2016 года и продлится до 24 октября т.г.



В 2016 году регистрация проекта на портале http://росмолпроект.рф/ потребует введения номера участника (id) из АИС «Молодежь России».



Просим информировать молодежь, студентов, магистрантов и аспирантов о предстоящем конкурсе, организовать работу по обучению проектной деятельности и регистрации для участия в конкурсе.



С целью мониторинга участия муниципальных образований, вузов и ссузов в данном конкурсе на соискание грантов просим всех, кто подает заявку на сайт http://росмолпроект.рф/зарегистрироваться на мероприятие в АИСhttps://ais.fadm.gov.ru/event/1141

(Республиканский обучающий семинар по подготовке к грантовому конкурсу).



.



Для нуждающихся в оказании методической помощи по оформлению проекта и регистрации для участия ММПС РБ готово организовать для вас обучающий семинар по участию в грантовом конкурсе. Заявки присылать на эл. адрес:samigullina.z@bashkortostan.ru



Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостанhttp://mmpsrb.ru/assets/files/mol.polit/konkursi/2015

.. в разделе «Молодежная политика»/ «Методический кабинет» размещена информационная брошюра по оформлению проектов на грантовые конкурсы.







Регистрация



ais.fadm.gov.ru