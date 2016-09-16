Сорок пятое заседание третьего созыва РЕШЕНИЕ

29 августа 2016 года № 364

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией Республики Башкортостан, Законом Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Уставом муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, Совет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Совета муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан от 22 мая 2012 года № 316 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан» (с изменениями от 25 апреля 2016 года № 345).

3. Опубликовать настоящее Решение в районных газетах «На земле Салавата» и «Юрюзань», обнародовать на информационном стенде Совета муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. Советская, 64 и разместить на информационном сайте Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: https://admmaloyaz.bashkortostan.ru.

4. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по социально – гуманитарным вопросам и охране правопорядка.

Председатель Совета Р.Х. Абдрашитов.

Приложение

к решению Совета

муниципального района

Салаватский район

Республики Башкортостан

№ 364 от 29 августа 2016 года

Положение

о порядке проведения конкурса на замещение должности

главы Администрации муниципального района Салаватский район

Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (далее - Конкурс).

1.2. Для организации и проведения Конкурса образуется конкурсная комиссия по проведению Конкурса (далее - Конкурсная комиссия), действующая в течение срока полномочий Совета муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан соответствующего созыва (далее - Совет).

2. Назначение конкурса

2.1. Решение о назначении Конкурса принимается Советом.

2.2. В день принятия решения о назначении Конкурса Совет в письменной форме информирует об этом Главу Республики Башкортостан, Ассоциацию «Совет муниципальных образовании» Республики Башкортостан.

2.3. Решение Совета о назначении Конкурса, его условия, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с главой Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (далее - глава Администрации) подлежат опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения Конкурса.

3. Формирование и порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия должна быть сформирована не позднее чем за 10 дней до дня проведения Конкурса.

3.2. При формировании Конкурсной комиссии, половина её членов назначаются Советом, а другая половина – Главой Республики Башкортостан.

3.3. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 6 человек.

3.4. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в составе председателя, заместителя председателя, секретаря Конкурсной комиссии, членов комиссии.

3.5. Председатель, заместитель, секретарь Конкурсной комиссии избираются на ее первом заседании членами Конкурсной комиссии из своего состава большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии.

3.6. Председатель Конкурсной комиссии руководит работой комиссии; проводит ее заседания; имеет право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии; контролирует исполнение решений, принятых комиссией; представляет комиссию во всех органах и организациях; подписывает протоколы заседаний и иные принимаемые комиссией решения; представляет Совету кандидатов для назначения на должность главы Администрации по результатам проведения Конкурса.

3.7. Заместитель председателя Конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия по поручению председателя Конкурсной комиссии.

3.8. Секретарь Конкурсной комиссии принимает меры по организационному обеспечению деятельности Конкурсной комиссии, ведет делопроизводство, принимает и регистрирует поступающие в Конкурсную комиссию материалы, проверяет правильность их оформления, готовит материалы для рассмотрения на заседании Конкурсной комиссии, извещает ее членов, а также всех заинтересованных лиц о месте и времени проведения заседаний Конкурсной комиссии.

3.9. Формой работы Конкурсной комиссии является заседание. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более двух третей от установленного числа членов Конкурсной комиссии.

3.10. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии.

При голосовании член Конкурсной комиссии голосует "за" или "против". При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя.

3.11. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов по вопросам, требующим специальных знаний в соответствии с пунктом 5.4настоящего Положения.

Заключения экспертов учитываются Конкурсной комиссией при принятии решений, указанных в пункте 5.5настоящего Положения.

4. Порядок представления документов в конкурсную комиссию

4.1. В течение срока, установленного Советом и составляющего не менее 5 рабочих дней, но не ранее дня, следующего после дня опубликования решения о проведении Конкурса, желающие участвовать в Конкурсе лица (далее - кандидаты) представляют в Конкурсную комиссию:

- заявление кандидата о согласии участвовать в Конкурсе, содержащее обязательство в случае назначения на должность главы Администрации прекратить деятельность, не совместимую с замещением данной должности;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного заменяющего его документа;

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квалификацию, заверенные кадровой службой по месту работы или нотариально (документы об образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания и др.);

- трудовую книжку (нотариально удостоверенную копию трудовой книжки либо заверенную кадровой службой по месту работы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией (размером 4 x 6, без уголка) по форме, установленной в приложениик настоящему Положению.

Кандидат вправе представить в Конкурсную комиссию другие документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку, опыт и т.п.

4.2. Документы, указанные в п. 4.1настоящего Положения, кандидат обязан представить в Конкурсную комиссию лично с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации или иного заменяющего его документа.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Подготовка Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией в срок не более 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов. На данной стадии осуществляется проверка полноты и достоверности представленных кандидатами документов и сведений.

5.2. Заседание Конкурсной комиссии, на котором решается вопрос о допуске кандидатов к участию в Конкурсе проводится не позднее чем за день до дня проведения конкурса.

5.3. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в следующих случаях:

- наличие ограничений, установленных статьей 13Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- несоответствие дополнительным требованиям, установленным пунктами 1- 3 части 9 статьи 12Закона Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»;

- несоответствие иным требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность главы Администрации, установленным Уставоммуниципального района Салаватский район Республики Башкортостан;

- несвоевременное и (или) неполное представление документов, указанных в пунктах 4.1- 4.2настоящего Положения, и (или) представление их с нарушением установленных настоящим Положением правил оформления.

5.4. Конкурс проводится в форме оценки, в том числе в порядке, предусмотренном пунктом 3.11 настоящего Положения, уровня знания КонституцииРоссийской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, КонституцииРеспублики Башкортостан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан, Уставамуниципального района Салаватский район Республики Башкортостан и иных муниципальных правовых актов в части полномочий, осуществляемых главой Администрации, и индивидуального собеседования по вопросам, связанным с осуществлением полномочий главы Администрации.

5.5. Решение Конкурсной комиссии о представлении кандидата к назначению на должность главы Администрации принимается в день проведения Конкурса отдельно по каждой кандидатуре на заседании Конкурсной комиссии в отсутствие кандидатов открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Конкурсной комиссии.

5.6. Решение Конкурсной комиссии подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

5.7. Решение Конкурсной комиссии о представлении кандидата на должность главы Администрации с приложением итогового протокола заседания Конкурсной комиссии направляется в Совет в течение 3 дней со дня его принятия.

Итоговый протокол заседания Конкурсной комиссии должен содержать сведения о заключениях экспертов, а также о ходе рассмотрения иных вопросов, указанных в пункте 5.4настоящего Положения, и выводы по ним.

5.8. Если в результате проведения Конкурса не выявлены кандидаты для представления к назначению на должность главы Администрации или Конкурс признан несостоявшимся, Совет принимает решение о повторном проведении Конкурса в порядке, установленном настоящим Положением.

5.9. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, кандидаты производят за счет собственных средств, если иное не установлено законодательством.